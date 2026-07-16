Madan Dilawar : स्कूली छात्राओं के कपड़े उतरवाने के मामले में मदन दिलावर नाराज, चेताया- ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं

Madan Dilawar Warned : राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले एक शिक्षिका ने अपने पैसे गुम होने पर स्कूली छात्राओं के कपड़े उतरवाकर तलाशी ली। जिसकी जानकारी होने के बाद ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। स्कूल में तालाबंदी और हंगामे की सूचना मिलते ही मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रतिभा मीणा ने तुरंत घटना का संज्ञान लिया। जिसके बाद आरोपी शिक्षिका सरस्वती मीणा को निलंबित कर दिया गया। इस मामले में राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अपनी नाराजगी जताई। साथ ही कहा, यह घटना लिवली के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई, जहां एक शिक्षिका ने अपने पैसे खो जाने के बाद तलाशी लेने के लिए सभी लड़कियों के कपड़े उतरवा दिए। विभाग ने इस व्यवहार को पूरी तरह से अस्वीकार्य माना है और मामला सामने आते ही इसमें शामिल लोगों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की है।