ECLGS 5.0: आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना पर जयपुर में हुआ जागरूकता प्रोग्राम, MSMEs को मिलेगा आर्थिक सहयोग

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास थे। उन्होंने कहा कि ईसीएलजीएस 5.0 योजना ऐसे उद्यमों के लिए शुरू की गई है जो वैश्विक परिस्थितियों और विशेष रूप से पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण आर्थिक और नकदी संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की समय पर की गई पहलों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और बाहरी संकटों का असर सीमित रहा है।