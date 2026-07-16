जयपुर नगर निगम मुख्यालय के पास चलती लग्जरी कार में अचानक लगी आग, मिनटों में सड़क पर लगी भीड़

चलती लग्जरी कार में लगी आग (Photo-Patrika)
Luxury Car Catches Fire: जयपुर नगर निगम मुख्यालय के पास गुरुवार सुबह एक चलती लग्जरी कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कुछ ही देर में आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि कार में सवार सभी लोग समय रहते बाहर निकल आए, जिससे किसी व्यकित को नुकसान नहीं पहुंचा। जानकारी के अनुसार आस-पास के लोगों ने आग बुझाने में मदद की और कुछ देर बाद आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।
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