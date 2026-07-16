Rath Yatra : जयपुर में 250 साल पुराने रथ पर भ्रमण करेंगे ‘महाप्रभु’, परकोटे में आज यातायात व्यवस्था में रहेगा बदलाव

Rath Yatra: कभी बैल भगवान जगन्नाथ का रथ खींचते थे। अब समय के साथ परंपरा ने आधुनिक स्वरूप लिया है। ऐसे में गुरुवार को जयपुर में जगन्नाथपुरी की तर्ज पर हाइड्रोलिक रथ पर भगवान जगन्नाथ, अग्रज बलभद्र व बहन सुभद्रा को विराजमान किया जाएगा। भगवान की जीवनलीला की झांकियों और 'जय जगन्नाथ के जयघोष के बीच चारदीवारी सहित विभिन्न स्थानों से लवाजमे के साथ रथयात्राएं निकलेंगी, जिसमें भक्त रथ को खींचेंगे। यात्रा से पहले मंदिरों और मार्गों पर मार्जन सेवा के तहत विशेष सफाई कर सेवा, समर्पण, स्वच्छता और प्रकृति संरक्षण का संदेश भी दिया गया।