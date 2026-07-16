Rajasthan BJP : राजस्थान में बोर्ड-आयोग-निगम में नियुक्तियों की घोषणा शीघ्र, केंद्रीय नेतृत्व को भेजा नामों का पैनल

राजनीतिक पंडितों का मानना है कि राजस्थान की राजनीति में यह परंपरा रही है कि सरकार के ढाई से तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद राजनीतिक नियुक्तियों के माध्यम से संगठन और सत्ता के बीच संतुलन साधने का प्रयास किया जाता है। भाजपा सरकार भी अब अपने कार्यकाल के मध्य बिंदु को पार कर चुकी है, इसलिए कई महत्वपूर्ण पदों पर जल्द नियुक्तियां होने की संभावना जताई जा रही है। वर्तमान में लोकायुक्त समेत कई महत्वपूर्ण संस्थाओं और आयोगों के शीर्ष पद खाली पड़े हैं। पूर्व में कुछ आयोगों में नियुक्तियों में देरी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ा था।