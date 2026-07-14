14 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Panchayat Elections : पंचायत-निकाय चुनाव पर आज राजस्थान हाईकोर्ट में अहम सुनवाई, सरकार ने मांगा समय

Rajasthan Panchayat and Nikay Elections : राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव 31 जुलाई तक करने के आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है। आज मंगलवार को हाईकोर्ट की खंडपीठ सुनवाई करेगी।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jul 14, 2026

Rajasthan Panchayat Nikay Elections High Court Important hearing government requested time

Rajasthan Panchayat and Nikay Elections : फोटो - AI

Rajasthan Panchayat and Nikay Elections : राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनावों में देरी को लेकर आम जनता और नेताओं में बैचनी बढ़ रही है। सब में उत्सुकता है कि सरकार चुनाव कब कराएगी। राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से 31 जुलाई की समय सीमा तय की गई थी, अब मात्र 17 दिन शेष रह गए हैं। कांग्रेस नेता एवं याचिकाकर्ता संयम लोढ़ा की ओर से दायर अवमानना याचिका पर आज राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ सुनवाई करेगी। जिसमें आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट के 31 जुलाई तक चुनाव कराने संबंधी आदेश का पालन नहीं किया है जो अवमानना की श्रेणी में आता है।

वहीं राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव कराने की समय सीमा निर्धारित करने को लेकर राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इस प्रार्थना पत्र में नवंबर तक चुनाव नहीं करा पाने के कारण बताए गए हैं।

राजस्थान सरकार की दायर अर्जी में कहा गया है कि प्रदेश में करीब 50 फीसदी आबादी ओबीसी वर्ग की है। ऐसे में उचित आरक्षण सुनिश्चित करना जरूरी है। ओबीसी आयोग ने 14 अगस्त, 2026 तक राजनीतिक आरक्षण रिपोर्ट पेश करने की सूचना दी है। ऐसे में सरकार विभिन्न श्रेणियों के आरक्षण का विवरण 31 अगस्त तक उपलब्ध करा सकेगी।

चुनाव कराने में लगेंगे 90 दिन

प्रार्थना पत्र में कहा गया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने गत 6 जुलाई को पत्र के जरिए सूचित किया है कि यदि आरक्षण का विवरण 31 अगस्त तक उपलब्ध करा दिया जाएगा तो विभिन्न वैधानिक प्रावधानों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव चार चरण में और निकाय चुनाव दो चरण में कराने होंगे और इसमें कुल 90 दिन का समय लगेगा।

प्रार्थना पत्र में कहा गया कि प्रदेश में करीब 14 हजार ग्राम पंचायतों और 300 से अधिक नगर पालिकाओं के चुनाव में संसाधनों को देखते हुए चरणबद्ध चुनाव कराना ही सही रहेगा। ग्राम पंचायत के चुनाव में 50 दिन और शहरी निकायों के लिए 40 दिन लगेंगे। अब तक स्थानीय निकायों का परिसीमन और मतदाता सूची संशोधन पूरा हो चुका है। ऐसे में चुनाव कराने के लिए उचित समय दिया जाए।

OBC आयोग ने 10 जुलाई से शुरू किया ऑनलाइन सर्वे

राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आयोग ने 10 जुलाई से 23 जुलाई तक प्रदेशभर में घर-घर ऑनलाइन सर्वे शुरू कर दिया है। आयोग इस सर्वे के जरिए स्थानीय निकायों में OBC राजनीतिक आरक्षण के लिए आवश्यक आंकड़े जुटा रहा है।

अक्टूबर से पहले चुनाव कराना मुश्किल

हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि OBC आयोग की अंतिम रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने में करीब 90 दिन का समय लगेगा। ऐसे में जुलाई के अंत तक रिपोर्ट आने की स्थिति में भी चुनाव अक्टूबर से पहले कराना मुश्किल माना जा रहा है।

K.C. Malu Death : राजस्थान के मशहूर संगीतकार के.सी. मालू का निधन, आज होगा अंतिम संस्कार

ये भी पढ़ें
Rajasthani Famous musician KC Malu heart attack passes away funeral today

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Jul 2026 08:27 am

Published on:

14 Jul 2026 08:26 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Panchayat Elections : पंचायत-निकाय चुनाव पर आज राजस्थान हाईकोर्ट में अहम सुनवाई, सरकार ने मांगा समय

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में एक के बाद एक क्यों हो रही प्रसूताओं की मौतें? हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खींवसर ने दे डाली कई दलीलें

Rajasthan Maternal Mortality Rate Health Minister Gajendra Singh Khinvsar Update
जयपुर

Rajasthan Law and Order : ‘ऐसी कार्रवाई करो कि बदमाशों की रूह कांपे’, पुलिस अफसरों को CM भजनलाल की दो टूक, जारी किए ये 10 सख्त निर्देश

CM Bhajanlal Sharma Law and Order Meeting 10 Directions Police IG SP
जयपुर

Patrika Igniters-2026: कल से शुरू होगा ‘पत्रिका इग्नाइटर्स-2026’, चयनित विद्यार्थियों का होगा सम्मान, भविष्य को मिलेगी नई उड़ान

Patirka Igniters 2026
जयपुर

Rajasthan Transfer Update : राजस्थान में तबादले बने गले की फांस, कार्यकर्ता नाराज, BJP संगठन ने 2 मंत्रियों को किया तलब

Rajasthan transfer list bjp Workers angry organization summoned two ministers
जयपुर

जयपुर अन्नू हत्याकांड अपडेट: गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर दंपति के मर्डर मामले में गया था जेल, युवती से अभद्रता के बाद की हत्या

Jaipur Club Annu Murder Case
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.