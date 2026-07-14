Rajasthan Panchayat Elections : पंचायत-निकाय चुनाव पर आज राजस्थान हाईकोर्ट में अहम सुनवाई, सरकार ने मांगा समय

Rajasthan Panchayat and Nikay Elections : राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनावों में देरी को लेकर आम जनता और नेताओं में बैचनी बढ़ रही है। सब में उत्सुकता है कि सरकार चुनाव कब कराएगी। राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से 31 जुलाई की समय सीमा तय की गई थी, अब मात्र 17 दिन शेष रह गए हैं। कांग्रेस नेता एवं याचिकाकर्ता संयम लोढ़ा की ओर से दायर अवमानना याचिका पर आज राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ सुनवाई करेगी। जिसमें आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट के 31 जुलाई तक चुनाव कराने संबंधी आदेश का पालन नहीं किया है जो अवमानना की श्रेणी में आता है।