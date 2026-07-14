Patrika Igniters-2026: कल से शुरू होगा ‘पत्रिका इग्नाइटर्स-2026’, चयनित विद्यार्थियों का होगा सम्मान, भविष्य को मिलेगी नई उड़ान

बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के लिए राजस्थान पत्रिका एक बार फिर ऐसा मंच लेकर आ रहा है, जहां सम्मान के साथ भविष्य की दिशा भी तय होगी। 15 से 18 जुलाई तक जेएलएन मार्ग स्थित महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले ‘पत्रिका इग्नाइटर्स-2026’ में जयपुर जिले के सीबीएसई, आरबीएसई और आइबी बोर्ड के कक्षा 10वीं और 12वीं के उन विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं।