Rajasthan Transfer Update : राजस्थान में तबादले बने गले की फांस, कार्यकर्ता नाराज, BJP संगठन ने 2 मंत्रियों को किया तलब

Rajasthan Transfer Update : राजस्थान में तबादला सूची जारी होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराजगी खुलकर सामने आई। संगठन की अनुशंसाओं के अनुरूप तबादले नहीं होने और अंतिम सूची से कई नाम हटाए जाने की शिकायतों के बीच सोमवार को बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे। बढ़ती नाराजगी को देखते हुए संगठन को भी सक्रिय होना पड़ा। सूत्रों के अनुसार प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को प्रदेश कार्यालय बुलाकर करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में चर्चा की।