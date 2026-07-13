हादसे के बाद शोर, फिर खामोशी, जिम्मेदार कौन?

पालना कौन सुनिश्चित करेगा?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देश मौजूद हैं, तो उनकी पालना कौन सुनिश्चित करेगा? क्या खुले और अनुपयोगी बोरवेलों का नियमित सर्वेक्षण होता है? क्या नियमों का उल्लंंघन करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई की जाती है? ऐसे हादसों की जिम्मेदारी केवल खेत मालिक की नहीं, बल्कि प्रशासनिक तंत्र की भी है। अंबाला हादसे में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया, जो सकारात्मक कदम है। लेकिन जब तक खुले बोरवेल छोडऩे जैसी लापरवाही पर कड़ी और प्रभावी दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ऐसे हादसे रुकना मुश्किल है। जरूरत नए कानूनों से अधिक, मौजूदा नियमों के सख्ती से पालन की है। बोरवेल हादसों की रोकथाम के लिए हर जिले में सभी बोरवेलों का डिजिटल पंजीकरण किया जाना चाहिए। सक्रिय, निष्क्रिय और परित्यक्त बोरवेलों का अलग-अलग रेकॉर्ड तैयार हो तथा नियमित सर्वेक्षण के जरिए खुले बोरवेलों को बंद कराया जाए। साथ ही, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त आर्थिक दंड लगाया जाए। क्यूआर कोड, जीपीएस लोकेशन और मोबाइल ऐप जैसी तकनीकों का उपयोग निगरानी को अधिक प्रभावी बना सकता है। वास्तव में खुले बोरवेल केवल खेतों में मौजूद गहरे गड्ढे नहीं बल्कि हमारी प्रशासनिक उदासीनता, सामाजिक असावधानी और कानून के कमजोर क्रियान्वयन की गहरी खाई का प्रतीक हैं।



स्थायी विराम लगाने का समय

यदि अब भी सरकारें, स्थानीय प्रशासन, पंचायतें और समाज नहीं चेते तो आने वाले समय में फिर किसी गांव से किसी निरवैर, भागीरथ या किसी अन्य मासूम की दर्दनाक चीख सुनाई देगी और हम फिर वही प्रश्न पूछेंगे कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ? अब सवाल यह नहीं होना चाहिए कि हादसा कैसे हुआ, बल्कि यह कि खुला बोरवेल वहां रहने ही क्यों दिया गया? जिस दिन इस प्रश्न का ईमानदारी से उत्तर खोज लिया जाएगा, उसी दिन शायद किसी मासूम की जिंदगी बोरवेल की अंधेरी गहराई में नहीं बल्कि सुरक्षित भविष्य की रोशनी में आगे बढ़ सकेगी। मासूमों की कब्र बनते खुले बोरवेलों पर स्थायी विराम लगाने का समय अब आ चुका है, यदि अब भी नहीं चेते तो इतिहास हमारी संवेदनहीनता को कभी क्षमा नहीं करेगा।