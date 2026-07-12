जीनोमिक अनुसंधान से सटीक इलाज की ओर कदम

विविधताओं के लिहाज से भारतीय आबादी विश्व में सबसे बड़ी है। यह हजारों वर्षों के प्रवास, सांस्कृतिक भिन्नता और अंतर्विवाह की परंपरा से बनी है। इसकी आनुवंशिक संरचना भी विशिष्ट है। इसके बावजूद वैश्विक जीनोमिक डेटाबेस (आनुवंशिक आंकड़ों) में भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नगण्य है। बीमारियों के मूल कारण को समझने, नई दवाओं की खोज और सटीक इलाज के लिए यह बेहद आवश्यक है, लेकिन अधिकांश आनुवंशिक जानकारियां यूरोपीय मूल के लोगों के अध्ययन पर आधारित है। चूंकि, एक आबादी से प्राप्त आनुवंशिक निष्कर्ष, दूसरी आबादी पर हमेशा प्रभावी नहीं होते इसलिए दक्षिण एशियाई, विशेषकर भारतीयों के स्वास्थ्य संबंधी खतरों की सटीक पहचान नहीं हो पाती। इस कमी को दूर करने के लिए जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत देश की विविध आबादी पर आधारित एक व्यापक जीनोमिक डेटाबेस तैयार किया गया है। इसमें देश की भाषाई, भौगोलिक, जनजातीय एवं गैर-जनजातीय समुदायों के 9,768 लोगों के संपूर्ण जीनोम का अध्ययन किया गया। इससे लगभग 13 करोड़ आनुवंशिक भिन्नताओं (जेनेटिक वैरिएंट्स) की पहचान की गई है, जिनमें से लगभग 4.4 करोड़ पहले वैश्विक डेटाबेस में दर्ज नहीं थे। इस तरह एक रेफरेंस जीनोमिक डेटाबेस तैयार हुआ है, जिससे यह समझने में मदद मिलेगी कि विभिन्न समुदायों में कौन-कौन से आनुवंशिक बदलाव चिकित्सकीय दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है और अलग-अलग दवाओं पर उनकी प्रतिक्रिया क्या हो सकती है। बीमारियों का जल्दी पता लगाने, उनकी रोकथाम और भविष्य में बेहतर आरोग्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिहाज से यह एक महत्त्वपूर्ण कदम है।