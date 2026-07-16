Coriander Price Hike : जयपुर में 250 रुपए पार पहुंचा धनिया, आम आदमी परेशान, जानें क्यों बढ़ रहीं हैं कीमतें?

Coriander Price Hike : हर सब्जी के साथ मुफ्त में मिलने और जायका बढ़ाने वाला हरा धनिया इन दिनों आमजन की पहुंच से दूर हो चुका है। कीमतें दो शतक से अधिक पार हो चुकी है। दाम सेब और अनार के बराबर पहुंच गए है। इसकी मुख्य वजह राजधानी जयपुर और इसके आस-पास स्थानीय स्तर पर धनिये की आवक पूरी तरह बंद होना और बाहरी राज्यों पर बढ़ती निर्भरता है। पहले टोंक और आस-पास की जगहों पर तेज बारिश और इसके बाद गर्मी से फसल खराब हो चुकी है।