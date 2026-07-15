जयपुर कमिश्नरेट में 82 निरीक्षकों के तबादले, 44 थानों के एसएचओ बदले

यातायात में निरीक्षक सुरेश सिंह, दशरथ वर्मा, श्रीराम मीणा, अरूण कुमार, राजेन्द्र सिंह शेखावत, भंवरलाल, श्रीपाल सिंह, प्रेमचंद, राकेश यादव को, पुलिस उपायुक्त अपराध के स्टाफ ऑफिसर पद पर वीरेन्द्र सिंह, पुलिस आयुक्त के स्टाफ ऑफिसर पद पर लखन सिंह खटाना, कार्यालय पुलिस आयुक्त अपराध शाखा में श्रीनिवास जांगिड़ व प्रभू सिंह को, विशेष पुलिस आयुक्त के स्टाफ ऑफिसर पद पर सुधीर कुमार उपाध्याय, अतिरिक्त आयुक्त अतिरिक्त यातायात एवं प्रशासन के स्टाफ ऑफिसर पद पर रामेश्वर लाल, अतिरिक्त उपायुक्त अपराध के कार्यालय में महेन्द्र सिंह, आयुक्तालय सीएसटी में भंवर सिंह राठौड़, आसूचना एवं सुरक्षा में ओमवीर सिंह, पुलिस नियंत्रण कक्ष में भरतलाल मीणा को लगाया है। वहीं इंंदु शर्मा, राजेन्द्र प्रसाद, विजय सिंह, बलवीर कस्वां, राजेश कुमार शर्मा, मनीष गुप्ता, रूप नारायण, मोतीलाल शर्मा, मंजू चौधरी, माधो सिंह को लाइन भेज दिया।