राजस्थान विधानसभा अमृत महोत्सव: स्पीकर ओम बिरला बोले- विधानमंडल केवल बहस का मंच नहीं, सीखने की पाठशाला भी है

बिरला ने राजस्थान विधानसभा को अपने सार्वजनिक जीवन की “प्रथम पाठशाला” बताते हुए कहा, इस सदन में लगातार तीन बार निर्वाचित होकर मुझे वरिष्ठ विधायकों से सीखने-समझने का अमूल्य अवसर मिला। इसी सदन में अर्जित लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय परंपराओं और विधायी आचरण ने मुझे छात्र नेता से विधायक, सांसद और अंततः लोकसभा अध्यक्ष बनने की यात्रा में मार्गदर्शित किया। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत मतभेद लोकतंत्र को कमजोर करते हैं, जबकि सुनने की संस्कृति और स्वस्थ बहस इसे समृद्ध बनाती है। सदन में कही गई प्रत्येक बात और बहस लोकतांत्रिक इतिहास का स्थायी हिस्सा बन जाती है।