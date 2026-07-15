15 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ओपिनियन

संपादकीय: चिंताजनक है डिजिटल भरोसे पर मंडरा रहा नया खतरा

डिजिटल भुगतान में दुनिया भारत की मिसाल देती है। यूपीआइ और ऑनलाइन बैंकिंग ने करोड़ों लोगों का जीवन आसान बनाया है।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Opinion Desk

Jul 15, 2026

cyber crime

cyber crime

हमारी डिजिटल पहचान ही किसी और के हाथों लग जाए तो नुकसान केवल बैंक खाते तक ही सीमित नहीं रहता। पहचान के साथ-साथ हमारा भरोसा और पूरी वित्तीय दुनिया ही खतरे में पड़ जाती है। यह खतरा इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि साइबर अपराध अब चोरी या ठगी भर नहीं रह गए बल्कि डिजिटल युग में नागरिकों के भरोसे पर सबसे बड़े हमले के रूप में सामने आ रहे हैं। इस खतरे की गंभीरता को हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की रिपोर्ट ने रेखांकित किया है।

रिपोर्ट में चेताया गया है कि हैकर अब केवल पासवर्ड या ओटीपी चुराने तक सीमित नहीं हैं। वे 'सेशन हाईजैकिंग' और 'इंफोस्टीलर' जैसे नए हथियारों से सीधे उपयोगकर्ता की सक्रिय डिजिटल पहचान पर कब्जा कर रहे हैं। आप बैंकिंग ऐप या वेबसाइट में लॉगिन कर चुके हैं, उसी सक्रिय सत्र पर हैकर कब्जा कर लेता है। तकनीकी दुनिया में इसे 'सत्र अपहरण'(सेशन हाईजैकिंग) कहा जाता है। इस रिपोर्ट में वित्तीय संस्थानों को अगले 18 महीनों का सुरक्षा रोडमैप भी सुझाया गया है। साफ है कि खतरा भविष्य का नहीं, हमारे सामने खड़े वर्तमान का ही है। डिजिटल भुगतान में दुनिया भारत की मिसाल देती है। यूपीआइ और ऑनलाइन बैंकिंग ने करोड़ों लोगों का जीवन आसान बनाया है। लेकिन हर महीने अरबों रुपए के लेन-देन की यह अपूर्व गति और डेटा का विशाल महासागर ही हमें साइबर अपराधियों का निशाना बनाता है। खतरे की गंभीरता इसलिए भी अधिक है क्योंकि इसमें गलती हमेशा ग्राहक की नहीं होती। कोई संक्रमित लिंक, फर्जी ब्राउजर एक्सटेंशन, मालवेयर या असुरक्षित डिवाइस आपकी सक्रिय पहचान को ही अपराधी के हाथों में सौंप सकता है। जाहिर है साइबर सुरक्षा का मूलमंत्र अब 'मजबूत पासवर्ड और गुप्त ओटीपी' नहीं रहा। ऐसे में केवल 'सावधान रहिए' कह देना पर्याप्त नहीं है। अब वित्तीय संस्थानों को पारंपरिक सुरक्षा चक्रव्यूह से बाहर निकलकर 'जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर' अपनाना होगा- जिसका मूल मंत्र है-'कभी भरोसा मत करो, हमेशा सत्यापित करो'।

इसके साथ ही हर लेन-देन, हर डिवाइस और हर असामान्य गतिविधि की 'बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स' और एआइ आधारित रियल-टाइम निगरानी अब अनिवार्यता बन चुकी है, ताकि हैकर की बदलती गतिविधियों को सिस्टम तुरंत भांप ले। सरकार, बैंक, तकनीकी कंपनियां और नागरिक- सभी को इस नई चुनौती के अनुरूप खुद को बदलना होगा।डिजिटल अर्थव्यवस्था का आधार केवल तकनीक नहीं, विश्वास है। यदि यह विश्वास कमजोर पड़ा तो नुकसान केवल खातों का नहीं, पूरी डिजिटल व्यवस्था का होगा। इसलिए इस रिपोर्ट को एक सामान्य साइबर एडवाइजरी नहीं, बल्कि चेतावनी की घंटी के रूप में देखा जाना चाहिए। लड़ाई सिर्फ पासवर्ड बचाने की ही नहीं, डिजिटल भरोसे को बचाने की ज्यादा है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

15 Jul 2026 04:39 pm

Published on:

15 Jul 2026 04:39 pm

Hindi News / Opinion / संपादकीय: चिंताजनक है डिजिटल भरोसे पर मंडरा रहा नया खतरा

बड़ी खबरें

View All

ओपिनियन

ट्रेंडिंग

विकास की दौड़ में रात का प्राकृतिक अंधेरा भी छिनता जा रहा

light pollution
ओपिनियन

अंतिम दिनों में दर्द से राहत और जीवन को सम्मान

peliative care
ओपिनियन

आईना: मौत का हिसाब दो

rajasthan news
ओपिनियन

पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख: सार्थक बने विधायिका

Pravah
ओपिनियन

लोकतंत्र की विरासत, सुशासन का संकल्प और भविष्य की उड़ान

rajasthan vidhansabha
ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.