राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव : हाईकोर्ट ने चुनाव आयुक्त को तलब किया, सरकार ने कहा- ‘लास्ट चांस दे दीजिए’

गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट पहले भी सरकार और राज्य चुनाव आयोग को पंचायत एवं निकाय चुनाव कराने के निर्देश दे चुका है। अदालत ने पहले 15 अप्रैल तक चुनाव कराने को कहा था। बाद में सरकार की ओर से समय मांगने पर अदालत ने राहत देते हुए 31 जुलाई तक हर हाल में चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। साथ ही ओबीसी आयोग को 20 जून तक अपनी रिपोर्ट सौंपने के आदेश भी दिए थे। अब इन निर्देशों का पालन नहीं होने पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को तलब कर जवाब मांगा है।