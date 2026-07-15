IRCTC की नई वेबसाइट लॉन्च : 4 बड़े बदलाव हुए, जयपुर की एक छात्रा ने रेल मंत्री से की थी मांग

दरअसल, कुछ समय पहले जयपुर के एमएनआईटी में छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम के दौरान एक छात्रा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से शिकायत की थी कि टिकट बुकिंग के समय IRCTC की वेबसाइट अक्सर धीमी पड़ जाती है या हैंग हो जाती है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। छात्रा की बात सुनते ही रेल मंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों से बात कर 15 जुलाई तक नई और आधुनिक वेबसाइट तैयार करने के निर्देश दिए थे। बाद में एमएनआईटी के विद्यार्थियों को वेबसाइट के डिजाइन और यूजर इंटरफेस को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में भी शामिल किया गया।