Patrika Propex: सपनों के घर से लेकर स्मार्ट निवेश तक, ‘पत्रिका प्रोपेक्स’ में मिलेगा सब कुछ, जुटेंगे नामचीन बिल्डर

Patrika Propex On 18th-19th July 2026: 'पत्रिका प्रोपेक्स' एक बार फिर शहरवासियों के लिए अपने घर का सपना पूरा करने का एक सुनहरा मौका लेकर आ रहा है। राजस्थान पत्रिका की ओर से 18 और 19 जुलाई को मानसरोवर के मुहाना रोड स्थित होटल हयात रिजेंसी में होने वाले इस दो दिवसीय प्रॉपर्टी एक्सपो में घर, फ्लैट, प्लॉट, विला और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के सैकड़ों विकल्प एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगे। साथ ही बिल्डर्स और डवलपर्स की ओर से स्पॉट बुकिंग पर आकर्षक ऑफर्स और विशेष छूट भी मिलेगी। अधिक जानकारी और पंजीयन कराने के लिए 9610447943 पर सम्पर्क किया जा सकता है। इस इवेंट का मैनेजमेंट आइएफएफपीएल की ओर से किया जाएगा।