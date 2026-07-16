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Patrika Propex: सपनों के घर से लेकर स्मार्ट निवेश तक, ‘पत्रिका प्रोपेक्स’ में मिलेगा सब कुछ, जुटेंगे नामचीन बिल्डर

'पत्रिका प्रोपेक्स' 18 और 19 जुलाई को जयपुर के मानसरोवर स्थित होटल हयात रिजेंसी में आयोजित होगा, जहां घर, फ्लैट, प्लॉट, विला और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के कई विकल्प एक ही जगह मिलेंगे।
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जयपुर

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Akshita Deora

Jul 16, 2026

Patrika Propex

फोटो: पत्रिका

Patrika Propex On 18th-19th July 2026: 'पत्रिका प्रोपेक्स' एक बार फिर शहरवासियों के लिए अपने घर का सपना पूरा करने का एक सुनहरा मौका लेकर आ रहा है। राजस्थान पत्रिका की ओर से 18 और 19 जुलाई को मानसरोवर के मुहाना रोड स्थित होटल हयात रिजेंसी में होने वाले इस दो दिवसीय प्रॉपर्टी एक्सपो में घर, फ्लैट, प्लॉट, विला और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के सैकड़ों विकल्प एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगे। साथ ही बिल्डर्स और डवलपर्स की ओर से स्पॉट बुकिंग पर आकर्षक ऑफर्स और विशेष छूट भी मिलेगी। अधिक जानकारी और पंजीयन कराने के लिए 9610447943 पर सम्पर्क किया जा सकता है। इस इवेंट का मैनेजमेंट आइएफएफपीएल की ओर से किया जाएगा।

इसलिए आएं प्रोपेक्स में

  • जयपुर के नामचीन बिल्डर और डेवलपर एक मंच पर
  • बजट से लेकर लग्जरी सेगमेंट तक के फ्लैट, प्लॉट, विला और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट के कई विकल्प
  • स्पॉट बुकिंग पर विशेष ऑफर और आकर्षक छूट
  • एक ही छत के नीचे प्रॉपर्टी की तुलना कर अपनी जरूरत और बजट के अनुसार बेहतर विकल्प

पसंद इसलिए

  • मानसरोवर जयपुर के सबसे तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में शामिल है। शिक्षा के साथ-साथ अब यह चिकित्सा सुविधाओं का भी बड़ा केंद्र बन चुका है। लगातार हो रहे विस्तार और बेहतर शहरी विकास ने इसकी अलग पहचान बनाई है।
  • वंदे भारत रोड जैसी चौड़ी और आधुनिक सड़कें, खुला वातावरण और सुव्यवस्थित विकास लोगों को यहां बसने के लिए आकर्षित कर रहा है।
  • लग्जरी लाइफस्टाइल, नामचीन होटल, रिसोर्ट, प्रीमियम टाउनशिप और आधुनिक सुविधाओं वाले प्रोजेक्ट
  • बेहतरीन कनेक्टिविटी, जयपुर मेट्रो, सार्वजनिक परिवहन, हाईवे, रिंग रोड, जगतपुरा, वैशाली नगर और जयपुर एयरपोर्ट से आसान पहुंच
  • प्रोपेक्स में मानसरोवर, फागी रोड और आसपास के क्षेत्रों के लग्जरी विला, फ्लैट, प्लॉट और वाणिज्यिक संपत्तियों के कई विकल्प एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगे
  • निवेशकों के लिए भी सुनहरा अवसर होगा। रेडी-टू-मूव प्रॉपर्टी, निर्माणाधीन प्रोजेक्ट और आकर्षक रिटर्न की संभावना वाले प्लॉट की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध रहेगी
  • मालपुरा रोड भी शहर के सबसे तेजी से उभरते रियल एस्टेट कॉरिडोर में शामिल हो चुका है। यहां रिसोर्ट, स्कूल, ऊंची आवासीय इमारतें और आधुनिक टाउनशिप तेजी से विकसित हो रही हैं। खुला वातावरण और बेहतर भविष्य की संभावनाओं के कारण बड़ी संख्या में लोग इस क्षेत्र में घर बसाने और निवेश करने में रुचि दिखा रहे हैं

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Updated on:

16 Jul 2026 08:17 am

Published on:

16 Jul 2026 08:16 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Patrika Propex: सपनों के घर से लेकर स्मार्ट निवेश तक, ‘पत्रिका प्रोपेक्स’ में मिलेगा सब कुछ, जुटेंगे नामचीन बिल्डर

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