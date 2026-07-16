जयपुर में युवती की संदिग्ध मौत मामले में नया मोड़: मृतका के भाई ने बहन की मौत का बदला लेने के लिए किया कुल्हाड़ी से हमला

पुलिस के अनुसार हमले से तीन दिन पहले जयपुर में एक निजी कॉलेज पढ़ने वाली एक युवती विधानी स्थित अपने किराए के फ्लैट में फंदे से लटकी मिली थी। वह अपने भाई के साथ यहां रहती थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एफएसएल टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजन को सौंप दिया। मृतका के परिजन ने छात्र पर हत्या कर आत्महत्या का रूप देने का आरोप लगाया था, जिस पर पहले से हत्या का मामला दर्ज है। पुलिस दोनों मामलों को जोड़कर जांच कर रही है। हत्या के प्रयास, आपराधिक धमकी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।