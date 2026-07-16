जयपुर के क्लब में युवक के मर्डर मामले में नया खुलासा: दोस्त नहीं, सिर्फ एक बात को लेकर दुश्मन थे आरोपी, हत्या का था शक

Jaipur Annu Gurjar Murder Case: जयपुर में न्यू आतिश मार्केट स्थित 'इक्का क्लब' में हुई अन्नू गुर्जर की हत्या के मामले में पुलिस जांच में एक के बाद एक नए तथ्य सामने आ रहे हैं। शुरुआती तौर पर जिन आरोपियों को आपस में करीबी दोस्त माना जा रहा था, जांच में अब उनकी दुश्मनी की असली वजह सामने आई है। भरतपुर में डॉक्टर दंपति की हत्या का आरोपी अनुज गुर्जर और जयपुर के सांगानेर सदर में गोल्डी तथा जेल में पाकिस्तानी नागरिक की हत्या करने वाला कैदी कुलदीप गुर्जर दिखावे के लिए दोस्त थे। असल में दोनों के बीच लंबे समय से गहरी रंजिश चल रही थी, जिसे वे सार्वजनिक तौर पर जाहिर नहीं होने देते थे।