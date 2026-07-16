ऑस्ट्रेलिया के कॉन्सुल जनरल पॉल मर्फी की पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी से मुलाकात

कॉन्सुल जनरल मर्फी ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 50 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। ऑस्ट्रेलिया में करीब 10 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जबकि हर साल लगभग 4.5 लाख भारतीय पर्यटक वहां पहुंचते हैं। यही वजह है कि दोनों देशों के रिश्ते अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच बढ़ते संपर्क भी इन्हें मजबूत बना रहे हैं। इस मौके पर गुलाब कोठारी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, खेती में कीटनाशकों का अंधाधुंध उपयोग और आज की पीढ़ी में सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास दोनों देशों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। उन्होंने मर्फी से राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों के विकास के लिए ऑस्ट्रेलिया के ड्राईलैंड फार्मिंग, जल संरक्षण और आधुनिक कृषि तकनीकों के अनुभव साझा करने पर जोर दिया।