जयपुर के चौमूं में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, पास खड़ी बाइक से हुई पहचान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा राज

Youth Body Found Hanging: जयपुर जिले के चौमूं क्षेत्र के हरमाड़ा थाना इलाके में गुरुवार सुबह जाहोता में जयरामपुरा दादर पहाड़ी के नीचे एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह-सुबह वहां से गुजर रहे लोगों की नजर उस पेड़ पर पड़ी जिस पर शव लटका हुआ था। उन्होंने तुरंत हरमाड़ा थाना पुलिस को सूचना दी। युवके के शव को देखने के बाद मौके पर भीड़ इकट्ठी हो गई थी। मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। इस घटना को लेकर पूरे इलाके में चर्चा शुरू हो गई है।