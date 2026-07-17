Jaipur : करीब 4 घंटे अंधेरे में डूबा रहा जनाना अस्पताल चांदपोल, प्रसूताएं और गर्भवती हुई बेहाल

सुबह करीब 10.30 बजे बिजली आपूर्ति अचानक ठप हुई तो अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई। ओपीडी में मरीजों की कतारें थम गई, जांचों की बिलिंग बंद हो गई और कई मरीजों की जांचें बीच में ही अटक गई। बिजली संकट के चलते अस्पताल में होने वाली इलेक्टिव (रुटीन) सर्जरी टालनी पड़ी, जबकि डॉक्टरों ने आपातकालीन मरीजों को सीमित संसाधनों के सहारे संभाला गया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि ब्लड बैंक में रखे रक्त को सुरक्षित रखने के लिए जेके लोन अस्पताल जयपुर और महिला चिकित्सालय भेजने की तैयारी करनी पड़ी। हालांकि कुछ देर बाद बैकअप बिजली मिलने से उसकी जरूरत नहीं पड़ी। लाइफ लाइन मेडिकेयर ड्रग स्टोर सहित कई जरूरी सेवाओं का संचालन भी प्रभावित रहा।