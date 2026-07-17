राजस्थान में BJP नेता के कई ठिकानों पर ED रेड, वित्तीय लेन-देन में करोड़ों की गड़बड़ी के खुलासे की आशंका

'महादेव ट्रेडिंग' के चर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार सुबह राजस्थान में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत हुई इस कार्रवाई में राजस्थान सहित देश के कई राज्यों में एक साथ छापेमारी हुई। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, ED के पटना क्षेत्रीय कार्यालय के नेतृत्व में यह पूरी कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत दिल्ली, बिहार और राजस्थान समेत अन्य राज्यों में विभिन्न ठिकानों पर वित्तीय लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। राजस्थान में इस कार्रवाई का मुख्य केंद्र सीमावर्ती जिला श्रीगंगानगर बना हुआ है, जहां स्थानीय कारोबारी, पूर्व कांग्रेस नेता और वर्तमान में भाजपा नेता से जुड़े परिसरों पर सुबह से ही ED की टीमें मुस्तैद हैं और गहनता से दस्तावेजों की पड़ताल कर रही हैं। अधिकारियों की तरफ से डिजिटल डेटा और बैंक खातों से जुड़े महत्वपूर्ण इनपुट्स को भी खंगाला जा रहा है, जिससे बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है।