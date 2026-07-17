राजस्थान पुलिस का अल सुबह 4 बजे से ‘मेगा ऑपरेशन’, बदमाशों के ठिकानों पर दबिश, मेवात गैंग और गैंगस्टर्स पर बड़ा प्रहार

राजस्थान में कानून व्यवस्था को पूरी तरह चुस्त-दुरुस्त करने और गंभीर अपराधियों के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के उद्देश्य से एक बड़े पुलिस एक्शन को अंजाम दिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद शुक्रवार की अलसुबह ठीक 4 बजे से जयपुर पुलिस रेंज के सभी संवेदनशील इलाकों में एक साथ 'एरिया डोमिशन' अभियान की शुरुआत की गई। इस पुलिसिया ऑपरेशन की कमान खुद जयपुर रेंज के महानिरीक्षक (IG) राहुल प्रकाश संभाल रहे हैं, जिनकी मॉनिटरिंग के चलते रेंज के सभी प्रभावित जिलों के पुलिस अधीक्षक खुद पुलिस फोर्स के साथ ग्राउंड जीरो पर तैनात नजर आए। पुलिस की इस अचानक हुई कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया है।