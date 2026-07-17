जम्मू-कश्मीर में ‘आग का गोला’ बनी बस में सवार थे राजस्थान के 52 अमरनाथ यात्री, राहत- सभी सुरक्षित निकले

जम्मू-कश्मीर में बाबा बर्फानी के दर्शन कर वापस अपने गृह राज्य राजस्थान लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक बस गुरुवार को भीषण हादसे का शिकार हो गई। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबान क्षेत्र के पास यात्रियों से भरी चलती बस का अचानक पिछला टायर फट गया, जिसके तुरंत बाद पूरी बस में तेजी से भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि टायर फटने और धुआं निकलते ही बस के ड्राइवर और स्थानीय लोगों की मुस्तैदी के चलते बस में सवार सभी 52 यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा दर्दनाक हादसा टल गया।



प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बस में सवार सभी श्रद्धालु राजस्थान के उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले सलूंबर जिले के ढाकरड़ा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं, जो खेरवाड़ा क्षेत्र के माध्यम से इस धार्मिक यात्रा पर गए थे। हालांकि, इस भयानक अग्निकांड में बस सहित सभी यात्रियों का कीमती सामान, कपड़े और दस्तावेज जलकर पूरी तरह खाक हो गए हैं, लेकिन जान सुरक्षित रहने पर पीड़ित परिवारों और उनके राजस्थान स्थित रिश्तेदारों ने बड़ी राहत की सांस ली है।