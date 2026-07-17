जयपुर पुलिस का हेड कॉन्स्टेबल निकला सट्टेबाज, नागौर से गिरफ्तार; दो युवकों ने किया खुलासा, बोले- हमें पैसे देता था

पुलिस ने बताया कि 14 जुलाई को सिरसी रोड स्थित एक विला में छापा मारकर दो युवकों को गिरफ्तार किया गया था। दोनों मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट पर Zoom ऐप पर लाइव क्रिकेट मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टे की लाइन चला रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जोधपुर के रहने वाले सुनील चौधरी और डीडवाना-कुचामन के रहने वाले शक्ति सिंह के रूप में हुई। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे हेड कॉन्स्टेबल सुमेर सिंह के लिए काम करते थे। वह उन्हें हर महीने 20 से 50 हजार रुपए तक सैलेरी देता था।