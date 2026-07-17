Siddhartha Saxena : राजस्थान के सिद्धार्थ सक्सेना कौन हैं? जिनकी हर जगह हो रही है चर्चा

Siddhartha Saxena : कहते हैं सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। अलवर के साधारण परिवार में जन्मे सिद्धार्थ सक्सेना (26 वर्ष) की कहानी ऐसी ही है। आज दुनिया में एआइ का डंका बज रहा है, तब अलवर का यह युवक सिलीकॉन वैली (अमरीका) में तकनीक की नई इबारत लिख रहा है। सिद्धार्थ कहते हैं, 'मैंने महज एक ही दिन में 8 मिलियन डॉलर (करीब 77 करोड़ रुपए) की डील फ्रैंक की है।' इस सफलता ने उन्हें देश के सबसे चमकते युवा टेक उद्यमियों की कतार में खड़ा कर दिया है।