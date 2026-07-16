Alwar Murder: 12वीं कक्षा के छात्र की हत्या, झाड़ियों में मिला शव; परिजन बोले- दोस्तों ने ही मार डाला

पुलिस के अनुसार मृतक की उम्र करीब 21 वर्ष प्रतीत हो रही थी। युवक के सिर के पीछे गंभीर चोट का निशान है तथा शव लहूलुहान अवस्था में मिला था। घटनास्थल की परिस्थितियों को देखते हुए प्रथम दृष्टया मामला हत्या का माना जा रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अलवर के सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतक की पहचान के लिए आसपास के थाना क्षेत्रों सहित गुमशुदगी के रिकॉर्ड भी खंगाले गए। देर रात मृतक की पहचान हो पाई।