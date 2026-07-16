Pregnant Women Screening: प्रसूताओं की मौत के बाद एक्शन में स्वास्थ्य विभाग, शुरू हुआ बड़ा अभियान

अभियान के दौरान जिले की सभी गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य स्क्रीनिंग की जाएगी। प्रसव पूर्व आवश्यक जांच, रक्तचाप, हीमोग्लोबिन, वजन, शुगर सहित अन्य स्वास्थ्य मानकों का रिकॉर्ड तैयार कर नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा। जिन महिलाओं में किसी प्रकार का स्वास्थ्य जोखिम मिलेगा, उन्हें तत्काल उच्च चिकित्सा संस्थान में रेफर किया जाएगा।



स्वास्थ्य विभाग ने अभियान को गंभीरता से लेते हुए फील्ड स्तर पर कार्यरत आशा सहयोगिनी, एएनएम और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) की जिम्मेदारियां तय की हैं। अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी गर्भवती महिला जांच से वंचित नहीं रहे। विभाग का मानना है कि समय पर जांच और निगरानी से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है। अभियान की नियमित मॉनिटरिंग भी जिला स्तर पर की जाएगी।