Kotputli Behror: बानसूर में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, ट्रैक्टर से कुचलकर ताऊ की हत्या

कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बानसूर थाना इलाके के बबेरा गांव में गुरुवार सुबह जमीन के पुराने विवाद को लेकर एक ही परिवार के लोग आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते यह लाठी-भाटा जंग खूनी संघर्ष में बदल गई। विवाद में दूसरे पक्ष के युवकों ने अपने सगे ताऊ पर बेरहमी से ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इस दर्दनाक हादसे में 60 वर्षीय बुजुर्ग संतराम गुर्जर की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए कोटपूतली जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद अस्पताल में परिजनों की भीड़ जमा हो गई और करीब पांच घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा।