NEET-UG 2026 Result: हरियाणा के पांशुल बंसल और पंजाब के आर्यन गुप्ता बने संयुक्त टॉपर, देखें किस राज्य से कौन रहा अव्वल; 11.21 लाख परीक्षार्थी सफल

NEET-UG 2026 का परिणाम घोषित। (Photo- IANS)
NEET-UG 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने गुरुवार रात NEET-UG 2026 का परिणाम घोषित किया। करीब 20 लाख अभ्यर्थियों में से 11.21 लाख परीक्षार्थी सफल रहे। ये सफल अभ्यर्थी देशभर में उपलब्ध लगभग 1.37 लाख एमबीबीएस सीटों के साथ-साथ स्नातक स्तर के डेंटल, आयुष और अन्य संबद्ध पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल संयुक्त रूप से टॉपर बने। दोनों ने 720 में से 715 अंक हासिल किए। NEET-UG 2026 के टॉप-10 रैंकधारकों में पंजाब, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र से दो-दो अभ्यर्थी शामिल रहे, जबकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश से एक-एक उम्मीदवार ने जगह बनाई।
लड़कियों ने इस परीक्षा में लड़कों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। सफल अभ्यर्थियों में 58 प्रतिशत महिलाएं रहीं। वहीं, शीर्ष प्रदर्शन करने वाले अधिकांश अभ्यर्थियों की आयु 17 से 19 वर्ष के बीच थी।
एनटीए ने अपने बयान में कहा, 'महिलाओं की सफलता दर भी पुरुषों से अधिक रही। परीक्षा में शामिल हुईं 56.8 प्रतिशत महिलाएं सफल रहीं, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा 55.1 प्रतिशत रहा।'
NEET-UG 2026 में 720 में से 690 से अधिक अंक हासिल करने वाले कुल 138 अभ्यर्थी रहे। एनटीए ने अपने बयान में कहा, "इन 138 अभ्यर्थियों में से 99 प्रतिशत की आयु 17 से 19 वर्ष के बीच है और 93 प्रतिशत से अधिक ने पहली बार NEET (UG) परीक्षा दी थी।"
एनटीए ने यह भी कहा कि परिणाम समय पर घोषित किए गए हैं, ताकि मेडिकल प्रवेश और काउंसलिंग की प्रक्रिया निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार आगे बढ़ सके।
गौरतलब है कि प्रश्नपत्र लीक होने के बाद एनटीए ने 21 जून को NEET-UG 2026 की दोबारा परीक्षा आयोजित की थी। यह परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में स्थित 5,440 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा 13 भाषाओं में हुई, जिसमें करीब 20 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया।
|राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|टॉपर का नाम
|विदेशी (Foreign)
|संकल्प संदीप नाइक
|विदेशी (Foreign)
|मुहम्मद अयान यूसुफ कोलनाड
|अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
|ध्रुव त्रिपाठी
|आंध्र प्रदेश
|नमाला प्रेरणा
|अरुणाचल प्रदेश
|लिरिक एटे
|असम
|शुभ प्रसाद
|बिहार
|आयुष भालोटिया
|बिहार
|रिया रंजन
|चंडीगढ़ (केंद्र शासित प्रदेश)
|माधवन महाजन
|छत्तीसगढ़
|चार्वी अग्रवाल
|छत्तीसगढ़
|शिप्रक गोयल
|दादरा एवं नगर हवेली
|गुप्ता जया अनिल
|दमन एवं दीव
|टंडेल धैर्य देवेंद्र
|दिल्ली
|काश्वी ढल्ल
|गोवा
|सलोनी उतागी
|गुजरात
|ताहा समुन भाटिया
|गुजरात
|पटेल शौर्य भावेश
|गुजरात
|अक्षित कुमार गौर
|हरियाणा
|पांशुल बंसल
|हिमाचल प्रदेश
|आकर्ष गुप्ता
|झारखंड
|सुहर्ष कुमार गुप्ता
|जम्मू-कश्मीर
|हदिया निसार
|जम्मू-कश्मीर
|जैदान वानी
|कर्नाटक
|वैष्णवी दास
|केरल
|नीरज बी
|लद्दाख (केंद्र शासित प्रदेश)
|जिग्मेट यांगचन लामो
|लक्षद्वीप (केंद्र शासित प्रदेश)
|फहमीदा अनीस
|मध्य प्रदेश
|आर्यमन सिंह सोलंकी
|महाराष्ट्र
|कुदाले श्रावणी कृष्णा
|मणिपुर
|जावेद हसन
|मेघालय
|बाखम्बोक एंथनी थाबाह
|मिजोरम
|एच. मालसावमडॉन्गजुआला
|नागालैंड
|सुभास्मिता नायक
|ओडिशा
|सात्विक पटनायक
|पुडुचेरी
|कृषांत अभिनव एम.
|पंजाब
|आर्यन गुप्ता
|राजस्थान
|उपलक्ष्य गोयल
|सिक्किम
|ऋचा सुब्बा
|तमिलनाडु
|वेंकटापति वेलायुथम वी. ए.
|तेलंगाना
|वीरैयागारी साह्यू
|त्रिपुरा
|बैभव रॉय
|उत्तर प्रदेश
|आर्यन दुबे
|उत्तराखंड
|आदि जैन
|पश्चिम बंगाल
|सब्यसाची लस्कर
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