अजीत डोभाल ने बताई बिम्सटेक देशों के बीच सहयोग और मज़बूत करने की ज़रूरत, कहा – ‘चुनौतियां बढ़ीं, मिलकर काम करें सभी’

बंगाल की खाड़ी में चीन (China) के प्रभुत्व को रोकने के लिए बिम्सटेक भारत के लिए अहम है। नॉर्थ-ईस्ट को अन्य देशों से जोड़ने के लिए भी यह पहल अहम है। बिम्सटेक में भारत के साथ बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान शामिल हैं। यह नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के विकास, कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण के लिए रणनीतिक महत्व रखता है। यह संगठन 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' को भी मज़बूत करता है, जिससे भारत साउथ-सेंट्रल एशिया से जुड़ता है। बिम्सटेक के ज़रिए व्यापार, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ता है। यह SAARC का विकल्प भी है, क्योंकि पाकिस्तान की अनुपस्थिति में भारत बिना बाधा क्षेत्रीय नेतृत्व कर सकता है। इसके साथ ही बिम्सटेक भारत की आर्थिक वृद्धि, सुरक्षा और कूटनीतिक पहुंच के लिए भी अहम है।