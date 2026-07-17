अमेरिका ने लगातार छठी रात की एयरस्ट्राइक्स, फिर दहला ईरान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने ईरान को धमकी दी है कि अगर अगले हफ्ते तक ईरान ने अमेरिका के साथ डील के लिए बातचीत की टेबल पर लौटने पर सहमति नहीं जताई, तो अमेरिकी सेना ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों पर हमला करेगी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ईरान के सभी पुलों पर तब तक हमले करेगी जब तक वो डील के लिए फिर से अमेरिका के साथ बातचीत की टेबल पर नहीं आते। इतना ही नहीं, मीडिया से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि जब तक वह चाहेंगे तब तक ईरान पर हमले होंगे और उनकी अनुमति से ही ईरान पर हमले रुकेंगे।