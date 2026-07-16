16 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

FIFA World Cup 2026: अमेरिका में स्टेडियम के आसपास से 700 ड्रोन जब्त, सुरक्षा को लेकर ट्रंप प्रशासन ने उठाया बड़ा कदम

अमेरिका में फीफा विश्व कप के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने 700 से ज्यादा ड्रोन जब्त कर लिए। एफबीआई ने 11 होस्ट शहरों में सख्ती की, जिसमें कई गिरफ्तारियां हुईं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jul 16, 2026

Fifa World Cup

फीफा विश्व कप स्टेडियम। (फोटो- The Washington Post)

फीफा विश्व कप (FIFA World Cup 2026) के मैचों के दौरान अमेरिका में सुरक्षा एजेंसियों ने हवाई सुरक्षा को लेकर सख्ती दिखाई है।

टूर्नामेंट शुरू होने के बाद से अब तक 700 से ज्यादा ड्रोन जब्त किए जा चुके हैं। एफबीआई ने गुरुवार को यह जानकारी दी। स्टेडियमों के आसपास बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने वाले कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।

अमेरिका के 11 होस्ट शहरों में जहां मैच हो रहे हैं, वहां हर मैच के दिन तीन समुद्री मील के दायरे में और 3000 फीट की ऊंचाई तक किसी भी तरह के हवाई यान या ड्रोन को उड़ाने की मनाही है। सिर्फ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की अनुमति से ही कुछ को छूट दी जाती है।

एफबीआई की टीम स्टेडियमों के आसपास तैनात

एफबीआई की टीम स्टेडियमों के आसपास तैनात है जो अनधिकृत ड्रोन को पहचानने और उन्हें निष्क्रिय करने का काम कर रही है। फैन जोन में भी एक समुद्री मील के दायरे में और 1000 फीट ऊपर तक ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी है।

एफएए (फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन) ने कई अस्थायी उड़ान प्रतिबंध लगाए हैं। जो लोग इन नियमों को तोड़ते पकड़े जाते हैं, उन पर 1 लाख डॉलर तक का जुर्माना, आपराधिक मुकदमा और ड्रोन जब्त करने की कार्रवाई हो सकती है।

ड्रोन पकड़ने के साथ ऑपरेटरों की हो रही पहचान

एफबीआई ने साफ कहा है कि वे सिर्फ ड्रोन नहीं पकड़ रहे बल्कि ऑपरेटरों की पहचान भी कर रहे हैं। एफएए प्रशासक ब्रायन बेडफोर्ड ने कहा कि ये जब्तियां दिखाती हैं कि सरकार उन लोगों को पहचान सकती है जो जहां नहीं जाना चाहिए वहां जा रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि अब संवेदनशील जगहों जैसे पावर प्लांट, यूटिलिटी प्लांट और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ड्रोन प्रतिबंधों को और मजबूत करने की योजना है।

पहले भी हो चुके हैं बड़े मामले

यह पहली बार नहीं है जब बड़े खेल आयोजनों में ड्रोन की समस्या आई हो। साल 2025 में बाल्टीमोर में एनएफएल प्लेऑफ मैच के दौरान एक व्यक्ति ने ड्रोन उड़ाया था। बाद में उसने रक्षा क्षेत्र का उल्लंघन करने का आरोप स्वीकार कर लिया।

एफएए के अनुसार हर महीने एयरपोर्ट के पास ड्रोन की 100 से ज्यादा घटनाएं रिपोर्ट होती हैं। विश्व कप जैसे बड़े इवेंट में भीड़ और सुरक्षा की दृष्टि से यह खतरा और गंभीर हो जाता है।

क्या है सरकार की तैयारी

सरकार अब महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को ड्रोन से बचाने के लिए नए नियम बनाने की सोच रही है। इसमें साइट मालिकों को ड्रोन ऑपरेशन रोकने के लिए याचिका दायर करने की अनुमति दी जा सकती है। इससे सुरक्षा और ज्यादा मजबूत होगी।

विश्व कप अभी चल रहा है और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। आम लोगों से अपील की जा रही है कि वे नियमों का पालन करें और बिना अनुमति के ड्रोन न उड़ाएं। छोटी सी गलती महंगी पड़ सकती है।

लकी ड्रॉ से मेसी की गोद में पहुंचे थे यमाल, अब 2 दशक बाद वर्ल्ड कप फाइनल में होगा दोनों का आमना-सामना

ये भी पढ़ें
लियोनल मेसी लामिन यमाल वर्ल्ड कप फाइनल , फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल न्यू जर्सी

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Jul 2026 09:30 pm

Published on:

16 Jul 2026 09:30 pm

Hindi News / World / FIFA World Cup 2026: अमेरिका में स्टेडियम के आसपास से 700 ड्रोन जब्त, सुरक्षा को लेकर ट्रंप प्रशासन ने उठाया बड़ा कदम

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अब्बास अराघची का बड़ा आरोप – ‘ईरान पर हमलों के ज़रिए वॉर क्राइम कर रहा है अमेरिका’

Abbas Araghchi
विदेश

बाबा वेंगा की डरावनी भविष्यवाणी आई सामने, लोगों की बढ़ी टेंशन

Baba Vanga
विदेश

Iran War: युद्ध में नया मोड़, अब ईरान के खिलाफ हुआ पाकिस्तान, सऊदी पर हमले के बाद दे डाली खुली चेतावनी

Pak PM Shehbaz Sharif
विदेश

अब बातचीत नहीं होगी- हमले के बाद ईरान ने अमेरिका को दी खुली चुनौती

IRAN-US WAR UPDATE
विदेश

रक्षा प्रमुख को हटाने पर अपने ही देश में घिरे जेलेंस्की, युद्ध के बीच यूक्रेन में नया सियासी संकट, सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग

Trump Zelensky peace proposals
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.