FIFA World Cup 2026: अमेरिका में स्टेडियम के आसपास से 700 ड्रोन जब्त, सुरक्षा को लेकर ट्रंप प्रशासन ने उठाया बड़ा कदम

अमेरिका के 11 होस्ट शहरों में जहां मैच हो रहे हैं, वहां हर मैच के दिन तीन समुद्री मील के दायरे में और 3000 फीट की ऊंचाई तक किसी भी तरह के हवाई यान या ड्रोन को उड़ाने की मनाही है। सिर्फ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की अनुमति से ही कुछ को छूट दी जाती है।