होर्मुज के बाद अब रेड सी बंद! नए संकट से वैश्विक बाजार में तेल के बढ़ सकते हैं दाम

होर्मुज स्ट्रेट पहले से ही बंद है, इसलिए लाल सागर में जहाजों या पोर्ट पर हूती के किसी भी हमले से मिडिल ईस्ट के दो मुख्य तेल एक्सपोर्ट रूट एक साथ बाधित हो जाएंगे। यह क्षेत्र लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है और वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। रूट बाधित होने से ग्लोबल एनर्जी संकट और ईरान के अमेरिका के साथ बड़े झगड़े से तनाव चरम पर पहुंचने की आशंका है।