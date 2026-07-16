16 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

होर्मुज के बाद अब रेड सी बंद! नए संकट से वैश्विक बाजार में तेल के बढ़ सकते हैं दाम

Iran US Tension: ईरान ने यमन के हूती संगठन से कहा है कि यदि अमेरिका ईरान के बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया, तो वे लाल सागर के तेल रूट को बंद करने के लिए तैयार रहें।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anand Prakash Yadav

Jul 16, 2026

Houthi Rebels

Middle East Conflict, (photob source: joop soesan)

Iran US Tension: ईरान ने यमन के हूती संगठन से कहा है कि यदि अमेरिका ईरान के बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया, तो वे लाल सागर के तेल रूट को बंद करने के लिए तैयार रहें। इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक नया और बड़ा खतरा पैदा हो गया है। वहीं वैश्चिक बाजार में तेल की कीमतें फिर से बढ़ने की आशंका है।मामले की जानकारी रखने वाले दो वरिष्ठ ईरानी सूत्रों ने इसका खुलासा किया है।

इस्लामिक रिपब्लिक के नेतृत्व में इस विचार पर चर्चा हुई है और ईरान के सहयोगी हूती गुट तक यह संदेश पहुंचा दिया गया है। बीते मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की धमकी के बाद मामले को गंभीरता से लिया गया।

ड्रोन और मिसाइल किए तैनात

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हूतियों ने बाब अल-मंडेब के पास ड्रोन तैनात किए हैं। हूतियों के एक करीबी सूत्र ने कहा कि ग्रुप ने यमन के ऊंचे इलाकों में होदेदा और अदन की खाड़ी को देखने वाले लाल सागर के गेटवे, बाब अल-मंडेब स्ट्रेट के पास मिसाइलें और ड्रोन तैनात की थी। वहीं शिपिंग पर ड्रोन अटैक की तैयारी पूरी कर ली थी और लेकिन ऑर्डर मिलने का इंतजार किया गया।

वैश्विक ऊर्जा संकट पर नया खतरा

लाल सागर और उसके बाब अल-मंडेब गेटवे पर कोई भी खतरा ईरान के होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने से शुरू हुए ग्लोबल एनर्जी संकट को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। वैश्विक बाजार में फिर से तेल की कीमतें फिर से उछलने की भी आशंका है।

तेल एक्सपोर्ट पर भी संकट तय

होर्मुज स्ट्रेट पहले से ही बंद है, इसलिए लाल सागर में जहाजों या पोर्ट पर हूती के किसी भी हमले से मिडिल ईस्ट के दो मुख्य तेल एक्सपोर्ट रूट एक साथ बाधित हो जाएंगे। यह क्षेत्र लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है और वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। रूट बाधित होने से ग्लोबल एनर्जी संकट और ईरान के अमेरिका के साथ बड़े झगड़े से तनाव चरम पर पहुंचने की आशंका है।

एयरपोर्ट पर बमबारी से टूटा संघर्ष विराम

हूथियों के करीबी सूत्रों ने कहा कि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के रिप्रेजेंटेटिव, जो पहले से ही यमन में हैं, बाब अल-मंडेब स्ट्रेट को कब बंद करना है, इस फैसले को कंट्रोल करेंगे।

इलाके में बढ़ते तनाव के संकेत में, हूतियों ने बीते दिनों सऊदी अरब पर अपने कंट्रोल वाले एयरपोर्ट पर बमबारी करने का आरोप लगाने के बाद उस पर मिसाइलें दागीं, जिससे सऊदी अरब और ग्रुप के बीच झगड़े में चार साल का संघर्ष विराम टूट गया। क्षेत्रीय सूत्रों का कहना है कि सऊदी अरब इस खतरे को गंभीरता से ले रहा है। हाल के दिनों में हूतियों और सऊदी अरब के बीच तनाव फिर बढ़ा है।

US-Iran War: अमेरिका का हमला, ईरान ने एयर डिफेंस किया एक्टिव, अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराने का दावा

ये भी पढ़ें
US Hits Iran Again

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Jul 2026 07:01 pm

Published on:

16 Jul 2026 06:43 pm

Hindi News / World / होर्मुज के बाद अब रेड सी बंद! नए संकट से वैश्विक बाजार में तेल के बढ़ सकते हैं दाम

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अब बातचीत नहीं होगी- हमले के बाद ईरान ने अमेरिका को दी खुली चुनौती

IRAN-US WAR UPDATE
विदेश

रक्षा प्रमुख को हटाने पर अपने ही देश में घिरे जेलेंस्की, युद्ध के बीच यूक्रेन में नया सियासी संकट, सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग

Trump Zelensky peace proposals
विदेश

Pakistan Fuel Crisis: पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगी आग, जानिए भारत में क्या है स्थिति?

India-Pakistan Fuel Crisis Latest Update
विदेश

डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के बीच खटपट तेज, बेंजामिन नेतन्याहू का अमेरिकी दौरा रद्द, वजह भी सामने आई

Netanyahu cancels US trip
विदेश

न्यूजीलैंड में 6.3 तीव्रता का भूकंप, तटीय इलाकों में सुनामी का अलर्ट

Earthquake
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.