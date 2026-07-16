रक्षा प्रमुख को हटाने पर अपने ही देश में घिरे जेलेंस्की, युद्ध के बीच यूक्रेन में नया सियासी संकट, सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग

35 साल के टेक एक्सपर्ट फेदोरोव ने रक्षा मंत्रालय में बड़े बदलाव लाने की कोशिश की थी। ड्रोन युद्ध को बढ़ावा, ब्यूरोक्रेसी कम करना और रूसी सेना को थकाने वाली रणनीति- ये उनके काम थे। लेकिन आर्मी चीफ जनरल ओलेक्जेंडर सिरस्की पर भी उन्होंने सीधा हमला बोल दिया। यहीं से दोनों का विवाद शुरू हो गया