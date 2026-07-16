Pakistan Fuel Crisis: पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगी आग, जानिए भारत में क्या है स्थिति?

होर्मुज स्ट्रेट और बाब-अल-मंडेब क्षेत्र में बढ़ते तनाव का असर अंतरराष्ट्रीय शिपिंग पर भी पड़ रहा है। इससे तेल की ढुलाई महंगी हुई है। वहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का कहना है कि सरकार की ओर से बकाया भुगतान नहीं मिलने के कारण नए आयात के लिए वित्तीय दबाव बढ़ रहा है। कस्टम क्लियरेंस में देरी भी सप्लाई चेन को प्रभावित कर रही है। फिलहाल डीजल का स्टॉक बेहतर बताया जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हालात जल्द नहीं सुधरे तो पेट्रोल की उपलब्धता पर और दबाव बढ़ सकता है।