हिंदू छात्र को होमवर्क में ‘कलमा’ पढ़ाने पर टीचर बर्खास्त, स्कूल के बाहर BJP का विरोध प्रदर्शन, हिरासत में 30 लोग

Hyderabad School Kalma Controversy: मामला बुधवार का है। जब हैदराबाद के एक प्राइवेट स्कूल में क्लास 2 के होमवर्क को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि एक हिंदू छात्र समेत पूरी क्लास को 'कलमा' और फातिहा पढ़ने का होमवर्क दिया गया। हिंदू छात्र के अभिभावकों ने इसका विरोध किया और पुलिस से इस बारे में शिकायत भी की। मामला बढ़ने पर स्कूल मैनेजमेंट ने उस मुस्लिम महिला टीचर को नौकरी से निकाल दिया। इस बीच स्कूल के बाहर भाजपा के नेताओं ने प्रदर्शन किया। जमकर नारेबाजी की। इसका वीडियो भी सामने आया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को सामान्य करने के लिए 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया।