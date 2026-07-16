तिरुपति बालाजी मंदिर में 24 घंटे में 96.98 करोड़ का रिकॉर्ड दान, जानिए क्यों उमड़े श्रद्धालु, अब आजीवन नहीं मिलेंगी ये खास सुविधाएं

तिरुपति बालाजी मंदिर दुनिया के सबसे समृद्ध धार्मिक संस्थानों में गिना जाता है। इसकी अनुमानित कुल संपत्ति करीब 3.38 लाख करोड़ रुपये बताई जाती है, जो कई छोटे देशों की जीडीपी से भी अधिक है। वित्त वर्ष 2025-26 में मंदिर की हुंडी में 1,738 करोड़ रुपये से अधिक का चढ़ावा आया। यानी औसतन प्रतिदिन करीब 4.75 करोड़ रुपये का दान मिला। मौजूदा समय में मंदिर के 1,97,888 रजिस्टर्ड दानदाता हैं। इनमें करीब 1.5 लाख लोगों ने 1 लाख रुपये या उससे अधिक का दान किया है, जबकि लगभग 22,000 दानदाताओं का योगदान 10 लाख रुपये से ज्यादा है।