ससुर को चाकू दिखाकर देता था धमकी, पत्नी से करता था मारपीट, दहेज उत्पीड़न के आरोप में सब-इंस्पेक्टर गिरफ्तार

मृतका की पहचान जीवन बीमा नगर निवासी अमृता के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, अमृता और धनुष की दोस्ती तीन साल पहले हुई थी। बाद में दोनों रिश्ते में आ गए। इसी साल मार्च में अमृता ने रिश्ता खत्म कर दिया। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि धनुष और उसके भाई सूर्या ने अमृता के भाई तेजस को फोन कर धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि वे अमृता को सबक सिखाएंगे।