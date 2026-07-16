Video Viral: महिला को वॉशरूम इस्तेमाल से रोका, ग्राहक ने दी 1-स्टार रेटिंग, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा

वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि पीड़ित महिला प्रोफेशनल उक्त ग्राहक के घर पर करीब तीन घंटे से लगातार काम कर रही थी। काम खत्म होने के बाद ग्राहक से शौचालय उपयोग करने की अनुमति मांगी। ग्राहक ने कथित तौर पर मना कर दिया और उसे सुरक्षा गार्ड के वॉशरूम का इस्तेमाल करने के लिए कहा। वीडियो में बोलते हुए महिला ने कहा कि अगर कोई आपके घर काम करने आता है, तो कम से कम उसे अपना शौचालय तो इस्तेमाल करने दें। उन्होंने आगे कहा कि वह छह साल से काम कर रही हैं और सैकड़ों घरों में जा चुकी हैं, जिनमें अमीर और मशहूर लोगों के घर भी शामिल हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी को इस तरह के अनुरोध को ठुकराते हुए नहीं देखा।