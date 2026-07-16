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Puri Rath Yatra: पुरी रथ यात्रा में भगदड़ जैसी स्थिति, दम घुटने से एक श्रद्धालु की मौत,सैकड़ों अस्पताल में भर्ती

Puri Crowd Crush: पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान भारी भीड़ के बीच दम घुटने से एक श्रद्धालु की मौत हो गई है, जबकि 100 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लगातार बारिश के बावजूद ओडिशा और देश के विभिन्न हिस्सों से पांच लाख से अधिक श्रद्धालु पुरी पहुंचे।
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भुवनेश्वर

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Anurag Animesh

Jul 16, 2026

Jagannath Rath Yatra

पुरी रथ यात्रा

Jagannath Rath Yatra: ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान गुरुवार को भारी भीड़ के बीच भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान दम घुटने से एक श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोगों को तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के अनुसार, करीब 45 वर्षीय एक श्रद्धालु पुरी के ग्रैंड रोड पर भारी भीड़ के बीच अचानक बेहोश हो गया। उसे तुरंत जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, उसकी मौत दम घुटने की वजह से होने की आशंका जताई जा रही है।

30 से अधिक श्रद्धालु अस्पताल में भर्ती

रथ यात्रा के दौरान भीड़ के कारण तबीयत बिगड़ने पर 100 से अधिक श्रद्धालुओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अधिकांश मरीजों की हालत फिलहाल स्थिर है। स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त स्वास्थ्यकर्मियों की तैनाती की गई है ताकि बीमार श्रद्धालुओं का समय पर इलाज किया जा सके। वरिष्ठ अधिकारी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं।

बारिश के बावजूद उमड़ी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़

लगातार बारिश के बावजूद ओडिशा और देश के विभिन्न हिस्सों से पांच लाख से अधिक श्रद्धालु पुरी पहुंचे। सभी भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा के दर्शन के लिए एकत्र हुए हैं। इस पवित्र यात्रा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा अपने 12वीं शताब्दी के मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक वार्षिक यात्रा पर निकलते हैं। परंपरा के अनुसार श्रद्धालु तीनों विशाल रथों को रस्सियों से खींचकर इस यात्रा में भाग लेते हैं।

खबर अपडेट की जा रही है…

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Updated on:

16 Jul 2026 06:28 pm

Published on:

16 Jul 2026 06:11 pm

Hindi News / National News / Puri Rath Yatra: पुरी रथ यात्रा में भगदड़ जैसी स्थिति, दम घुटने से एक श्रद्धालु की मौत,सैकड़ों अस्पताल में भर्ती

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