Puri Rath Yatra: पुरी रथ यात्रा में भगदड़ जैसी स्थिति, दम घुटने से एक श्रद्धालु की मौत,सैकड़ों अस्पताल में भर्ती

लगातार बारिश के बावजूद ओडिशा और देश के विभिन्न हिस्सों से पांच लाख से अधिक श्रद्धालु पुरी पहुंचे। सभी भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा के दर्शन के लिए एकत्र हुए हैं। इस पवित्र यात्रा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा अपने 12वीं शताब्दी के मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक वार्षिक यात्रा पर निकलते हैं। परंपरा के अनुसार श्रद्धालु तीनों विशाल रथों को रस्सियों से खींचकर इस यात्रा में भाग लेते हैं।