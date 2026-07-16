CJP Protest: जंतर-मंतर पहुंचकर अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी से की बड़ी अपील, सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाने की रखी मांग

इस बीच, दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर अहम निर्देश जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ ने कहा कि प्रत्येक नागरिक का जीवन मूल्यवान है और सरकार का दायित्व है कि उसे सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। अदालत ने निर्देश दिया कि वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति की प्रतिदिन डॉक्टरों द्वारा निगरानी की जाए। साथ ही सरकारी डॉक्टरों की सलाह के अनुसार यदि किसी चिकित्सा जरुरत की आवश्यकता हो तो उसे बिना किसी देरी के उपलब्ध कराया जाए।