‘सोनम वांगचुक को बचाने के लिए जो किया जा सकता है करो’, दिल्ली हाईकोर्ट के केंद्र सरकार को सख्त आदेश

अदालत के आदेश से पहले जारी एक वीडियो संदेश में सोनम वांगचुक ने कहा कि भूख हड़ताल के बावजूद उनकी स्थिति उपवास कर रहे व्यक्ति के अनुसार सामान्य है। उन्होंने स्वीकार किया कि कमजोरी महसूस हो रही है और मांसपेशियां थक रही हैं, लेकिन उनका मनोबल मजबूत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की ओर से उचित प्रतिक्रिया मिलने तक वह अपना अनशन समाप्त नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा करने से गलत संदेश जाएगा। साथ ही उन्होंने 20 जुलाई को प्रस्तावित प्रदर्शन में अधिक से अधिक लोगों, विशेषकर स्कूल और कॉलेज के छात्रों, से शामिल होने की अपील की। उनका कहना था कि यदि यह मुद्दा जनप्रतिनिधियों तक प्रभावी ढंग से पहुंचेगा तो उन्हें विश्वास होगा कि मामला सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।