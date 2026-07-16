Sonam Wangchuk Hunger Strike: सोनम वांगचुक बोले- ‘मुझसे जल्द भूख हड़ताल खत्म करने को मत कहिए, इससे सरकार को गलत संदेश जाएगा’

अपने स्वास्थ्य को लेकर जताई जा रही चिंताओं को दूर करते हुए वांगचुक ने कहा, 'मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं दो-चार दिनों में मर जाऊंगा। कई चिकित्सकीय जांचें की गई हैं। 18 दिनों के उपवास के हिसाब से उनके परिणाम काफी सामान्य हैं। ईसीजी भी कराया गया है। वह भी खराब नहीं है। मैं कई और दिनों तक जारी रख सकता हूं।' आगे उन्होंने यह भी कहा, 'हां, कमजोरी तो है। मेरी मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं, लेकिन मेरा दिल और शरीर का आंतरिक हिस्सा अभी भी ठीक है।'