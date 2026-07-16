‘दूसरी क्लास के बच्चे के साथ यह हरकत बेहद शर्मनाक है’, हैदराबाद स्कूल में हिंदू छात्र को होमवर्क में ‘कलमा’ देने पर भड़के विधायक टी. राजा सिंह

विधायक टी. राजा सिंह ने इस घटना पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि इतने छोटे बच्चे पर कलमा पढ़ने का दबाव बनाना बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि सैदाबाद का यह इलाका असदुद्दीन ओवैसी के संसदीय क्षेत्र (हैदराबाद) में आता है। राजा सिंह ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब देश के किसी भी हिस्से में किसी मुस्लिम या यहां तक कि किसी संदिग्ध तत्व के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती है, तो ओवैसी तुरंत मीडिया के सामने आकर बयानबाजी शुरू कर देते हैं। लेकिन आज जब उनके अपने ही संसदीय क्षेत्र में एक मासूम हिंदू बच्चे के साथ ऐसा हुआ, तो उनका मुँह पूरी तरह से बंद क्यों है?