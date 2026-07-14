अंकित शर्मा हत्याकांड: ‘भाई ने देश के लिए दी जान, अब पूरा देश न्याय के लिए साथ आए’, भाई अंकुर की भावुक अपील

अंकुर शर्मा ने बताया कि उनका परिवार आज भी उस खौफनाक मंजर को नहीं भूल पाया है। उनका कहना है कि 'अंकित को मालूम था कि जिस इलाके में वह ड्यूटी के लिए जा रहा है, वहां उसके बचपन के दोस्त और जानकार रहते हैं। यही वजह थी कि उसे वहां जाने में जरा भी झिझक या डर नहीं हुआ। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिन लोगों के साथ वह खेला-कूद, वही जानकार उसकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। उन दंगाइयों के मन में इस कदर कट्टरता भरी थी कि उन्होंने अपने साथ रहने वाले दोस्त को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वह हिंदू था।' अंकुर ने मांग की है कि ताहिर हुसैन और अन्य दोषियों को उनके इस क्रूर अपराध के लिए सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा मिलनी चाहिए, हालांकि इस सजा के बाद भी उनके परिवार का खालीपन कभी नहीं भर पाएगा।