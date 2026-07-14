अंकित शर्मा केस में ताहिर हुसैन की सजा पर बोले कपिल मिश्रा- यह सिर्फ शुरुआत, बाकी आरोपियों पर भी हो कार्रवाई

अदालत के फैसले के बाद इस मामले पर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। जहां एक ओर पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है, वहीं राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। कपिल मिश्रा ने अपने बयान में कहा कि ताहिर हुसैन इस मामले में सिर्फ एक नाम है और आगे की कानूनी प्रक्रिया में अन्य आरोपों की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला अदालतों में होने वाली सुनवाई और सबूतों के आधार पर ही तय होगा।