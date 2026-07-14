Delhi Foreign Currency Robbery: फर्जी पहचान, झूठी डिलीवरी और फिर लूट… विदेशी मुद्रा के खेल का पर्दाफाश, दो आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली में विदेशी मुद्रा से जुड़ी लूट की ऐसी वारदातें पहले भी सामने आती रही हैं, हालांकि पांडव नगर इलाके में फर्जी डिलीवरी लोकेशन बनाकर विदेशी मुद्रा लूटने का यह मामला अपने तरीके के कारण चर्चा में आया है। इससे पहले भी बदमाश ऑनलाइन बातचीत, फर्जी पहचान और झूठी जानकारी देकर लोगों को सुनसान जगहों पर बुलाकर लूट की घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में गिरोह अक्सर पीड़ित की गतिविधियों की पहले से जानकारी जुटाते हैं और फिर योजना बनाकर वारदात को अंजाम देते हैं।