14 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

Delhi Foreign Currency Robbery: फर्जी पहचान, झूठी डिलीवरी और फिर लूट… विदेशी मुद्रा के खेल का पर्दाफाश, दो आरोपी गिरफ्तार

Foreign currency loot Delhi: दिल्ली के पांडव नगर में विदेशी मुद्रा लूट मामले का खुलासा, पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर 1,100 यूरो और वारदात में इस्तेमाल कार बरामद की।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Manoj Vashisth

Jul 14, 2026

Delhi Foreign Currency Robbery

Delhi Foreign Currency Robbery

Delhi Pandav Nagar Robbery Case: दिल्ली पुलिस ने पांडव नगर थाना क्षेत्र में हुई विदेशी मुद्रा लूट की बड़ी वारदात का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लूट की रकम में शामिल 1,100 यूरो बरामद किए गए हैं, जिनकी भारतीय मुद्रा में कीमत करीब 9.79 लाख रुपये बताई जा रही है। इसके अलावा, वारदात में इस्तेमाल की गई कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपियों ने लूट की साजिश बेहद चालाकी से रची थी। उन्होंने फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर पीड़ित को एक नकली डिलीवरी लोकेशन पर बुलाया और वहां पहुंचने के बाद उससे विदेशी मुद्रा लूट ली।

फर्जी डिलीवरी लोकेशन बनाकर की गई थी लूट

दिल्ली पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने पीड़ित को झूठी जानकारी देकर एक तय जगह पर बुलाया था। जैसे ही पीड़ित वहां पहुंचा, आरोपियों ने कथित तौर पर लूट की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से लूटी गई विदेशी मुद्रा का एक हिस्सा यानी 1,100 यूरो बरामद किए हैं। साथ ही, अपराध में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर ली गई है।

बाकी आरोपियों और लूटी गई रकम की तलाश जारी

पुलिस के मुताबिक, इस मामले में शामिल दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। साथ ही, लूटी गई बाकी विदेशी मुद्रा को बरामद करने के लिए भी जांच आगे बढ़ाई जा रही है। दिल्ली पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद घटना से जुड़ी और जानकारी सामने आ सकती है।

पहले भी सामने आए ऐसे मामले

दिल्ली में विदेशी मुद्रा से जुड़ी लूट की ऐसी वारदातें पहले भी सामने आती रही हैं, हालांकि पांडव नगर इलाके में फर्जी डिलीवरी लोकेशन बनाकर विदेशी मुद्रा लूटने का यह मामला अपने तरीके के कारण चर्चा में आया है। इससे पहले भी बदमाश ऑनलाइन बातचीत, फर्जी पहचान और झूठी जानकारी देकर लोगों को सुनसान जगहों पर बुलाकर लूट की घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में गिरोह अक्सर पीड़ित की गतिविधियों की पहले से जानकारी जुटाते हैं और फिर योजना बनाकर वारदात को अंजाम देते हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

14 Jul 2026 11:38 am

Published on:

14 Jul 2026 11:19 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / Delhi Foreign Currency Robbery: फर्जी पहचान, झूठी डिलीवरी और फिर लूट… विदेशी मुद्रा के खेल का पर्दाफाश, दो आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

E20 Petrol Price: E20 पेट्रोल पर छिड़ी नई बहस, केजरीवाल बोले- जब माइलेज कम तो कीमत बराबर क्यों?

Arvind Kejriwal E20 Petrol
राष्ट्रीय

अंकित शर्मा हत्याकांड: ‘भाई ने देश के लिए दी जान, अब पूरा देश न्याय के लिए साथ आए’, भाई अंकुर की भावुक अपील

Ankur Sharma statement, Delhi riots victim Ankit Sharma
नई दिल्ली

अंकित शर्मा केस में ताहिर हुसैन की सजा पर बोले कपिल मिश्रा- यह सिर्फ शुरुआत, बाकी आरोपियों पर भी हो कार्रवाई

IB officer Ankit Sharma murder case
नई दिल्ली

भारत बनेगा हेल्थ रिसर्च महाशक्ति, सेहत के शोध में समस्या नहीं समाधान पर होगा जोर

Health news
नई दिल्ली

अंकित शर्मा हत्याकांड: धुंधले वीडियो से शुरू हुई जांच, गवाहों के बयानों से मजबूत हुआ केस; कोर्ट के फैसले तक ऐसे पहुंची पुलिस

Ankit Sharma murder case
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.