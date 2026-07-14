लाइसेंसिंग की बेड़ियों में जकड़ा है हॉस्पिटिलिटी उद्योग, निवेश बढ़ाना है तो कम करो लाइसेंस का बोझ: नीति आयोग की सिफारिश

नई दिल्ली। टूरिज्म के एक बड़े सेक्टर हॉस्पिटेलिटी उद्योग में देश में नियमों का जाल ऐसा उलझा है कि एक समान आकार के भूखंड पर होटल बनाने से जयपुर में तो सालाना 38 करोड़ की कमाई हो सकती है वहीं लखनऊ में उसी आकार का भूखंड 126 करोड़ सालाना तक कमा कर दे सकता है। सिंगापुर में तो यह आमदनी 200 करोड़ तक हो सकती है। देश जहां पर्यटन बड़े उद्योग और रोजगार प्रदाता के रूप में उभर रहा है वहीं लाइसेंसिंग की बेड़ियं निवेशकों के लिए कड़ी चुनौती बना है। नीति आयोग के अनुसार एक कारोबारी को होटल शुरू करने के लिए करीब 50 तरह की अनुमतियां लेनी पड़ती हैं। आयोग की रिपोर्ट “अनलॉकिंग ग्रोथ इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटेलिटी सेक्टर” के अनुसार इस लाइसेंसिंग के मायाजाल के चलते ही भारत प्राकृतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन संसाधनों के बाद कई छोटे छोटे देशों से बहुत पीछे है। आयोग ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में नियामकीय सुधारों को बहुत तेजी से लागू करने की सिफारिश की है।